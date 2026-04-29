Sicarios matan a balazos a excandidato al Senado por La Libertad

Alrededor de las 11.00 a. m. de este 29 de abril, el excandidato al Senado por La Libertad del partido Progresemos, Jorge Luis Alcalde Alfaro, fue asesinado a balazos por unos sicarios que lo interceptaron en la avenida Juan Pablo II, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo.

En el video registrado por una cámara de seguridad de la zona, se observa que Jorge Alcalde salía de un local junto a una acompañante para abordar su camioneta. En el momento en que el político abre la puerta del conductor, un auto sedán blanco bloquea el camino de la calle, lo intercepta, un sujeto baja del automóvil al lado izquierdo y le dispara multiples veces en la cabeza.

El sicario regresó al vehículo y a toda prisa huyó con su campana, que se encontraba manejando el vehículo. La mujer que lo acompañaba corrió atemorizada a resguarecerse en el local de donde se habían retirado.

La víctima fue auxiliado por personal médico y trasladado de emergencia a un centro de salud, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

¿Quién fue Jorge Alcalde?

Jorge Alcalde fue un político que se enroló en el partido Progresemos. Él fue fundador de un albergue para mascotas y recientemente inauguró una clínica veterinaria. Sin embargo, durante sus labores ambientalistas, fue blanco de los extorsionadores. En el 2024, su refugio sufrió un ataque con explosivos que hasta la actualidad sigue siendo investigado por las autoridades.

Por otro lado, fue excluído del proceso electoral debido a que omitió una sentencia penal por el delito de falsificación de documentos, que fue presentado en un expediente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

VIDEO RECOMENDADO