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Sierra central y sur del país registran niveles de radiación UV entre “muy alta” y “extremadamente alta”

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Sierra central y sur del país registran niveles de radiación UV entre “muy alta” y “extremadamente alta”
core@latina.pe
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Los índices de radiación ultravioleta (UV) en la sierra central y sur del país han alcanzado categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad advirtió que estas condiciones representan un riesgo para la salud de la población, por lo que recomendó reforzar las medidas de protección frente a la exposición solar.

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, los valores más elevados se registran en localidades de la sierra central y sur, donde el Índice Ultravioleta (IUV) supera ampliamente los niveles considerados de riesgo. Según la escala internacional, los valores entre 8 y 10 son catalogados como “muy altos”, mientras que aquellos iguales o superiores a 11 corresponden a la categoría “extremadamente alta”.

El Senamhi explicó que la intensidad de la radiación solar varía según diversos factores, entre ellos la altitud, la nubosidad y las condiciones atmosféricas. En las zonas altoandinas, la mayor cercanía con la atmósfera favorece una exposición más intensa a los rayos ultravioleta.

La entidad señaló que en la región Sierra los índices UV fluctúan entre 12 y 18, cifras superiores a las registradas en otras regiones del país. En la Costa, los valores oscilan entre 8 y 14, mientras que en la Selva se ubican entre 9 y 14.

La exposición prolongada a estos niveles de radiación puede ocasionar daños en la piel y en los ojos. Entre las principales consecuencias figuran quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y un mayor riesgo de desarrollar cáncer cutáneo. Asimismo, puede contribuir a la aparición de enfermedades oculares como las cataratas.

RECOMIENDAN REFORZAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la población a evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, comprendidas entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También recomendó utilizar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, ropa de manga larga y protector solar adecuado para reducir los efectos de la radiación.

La institución recordó que realiza un monitoreo permanente de los niveles de radiación ultravioleta en distintas regiones del país y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales. El objetivo es adoptar medidas preventivas oportunas y reducir los riesgos asociados a la exposición excesiva al sol, especialmente en las zonas donde los índices alcanzan categorías extremas.

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