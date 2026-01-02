Sismo en México no genera alerta de tsunami en Perú, según la Marina de Guerra

El 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 remeció la región sur de México, con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. El movimiento telúrico se registró a las 07:58 a.m. (hora local) y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, según informó el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN).

Hasta las 09:00 a.m., se habían contabilizado 151 réplicas, entre ellas una de magnitud 4.2 a las 08:17 y otra de 4.0 a las 08:46. Pese a la intensidad del evento, las autoridades mexicanas indicaron que no se han reportado daños significativos.

SIN RIESGO DE TSUNAMI EN EL PERÚ

Tras conocerse el sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado a través de sus redes sociales descartando riesgo de tsunami para el litoral peruano. La entidad explicó que, luego de una evaluación preliminar, no se reunían las condiciones necesarias para emitir una alerta y pidió a la población conservar la calma.

El SSN recordó que Guerrero es una zona vulnerable a sismos debido a la interacción de placas tectónicas en la región del Pacífico.

En lo que va de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) no ha registrado sismos. Sin embargo, el pasado 27 de diciembre de 2025, la ciudad de Chimbote fue sacudida por un sismo de magnitud 6, ocurrido a las 9:51 p.m., como parte de una serie de eventos sísmicos registrados durante ese mes.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UN SISMO?

Ante un sismo, la reacción inmediata es crucial para minimizar riesgos. Si se encuentra dentro de un edificio, lo primero es mantener la calma. Se debe buscar refugio bajo una mesa resistente o junto a una pared interior, lejos de ventanas y objetos que puedan caer. Es fundamental agacharse, cubrirse y protegerse la cabeza y el cuello con las manos. Si no hay refugio cercano, se debe sentarse en el suelo, cubriendo la cabeza.

Si se está fuera de un edificio, se debe alejarse de estructuras, árboles, cables eléctricos y cualquier objeto que pueda colapsar. En caso de estar conduciendo, se debe detener el vehículo en un lugar seguro y esperar a que el temblor pase.

Luego del sismo, se recomienda verificar posibles daños y estar alerta a las réplicas. Es importante seguir las indicaciones de las autoridades y evitar el uso innecesario de teléfonos.

