Temblor en Tumbes y Tacna: IGP registró tres sismos en menos de una hora

Un nuevo sismo de magnitud 4.2 se registró este jueves 27 de agosto en la región Tumbes, apenas 13 minutos y 58 segundos después de otro movimiento telúrico de magnitud 4.7 reportado cerca de Zorritos, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el organismo, el segundo temblor ocurrió a las 12:23 horas y tuvo una profundidad de 40 kilómetros. Su epicentro se ubicó en Ecuador, a 37 kilómetros al noreste de la ciudad de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre. Alcanzó una intensidad de II-III en esta localidad, por lo que fue percibido de manera débil.

El primer sismo ocurrió a las 12:09 pm y alcanzó una magnitud de 4.7. Su epicentro fue localizado a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar. A diferencia del segundo, este evento registró una intensidad de III-IV.

TERCER SISMO EN MENOS DE UNA HORA

Posteriormente, a las 12:40 horas, otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 remeció la región Tacna, al sur del país. Según el IGP, tuvo una profundidad de 148 kilómetros y su epicentro se localizó a 45 kilómetros al sureste de Tarata, en el distrito y provincia del mismo nombre. Con este, suman tres los sismos registrados durante este jueves 27 de agosto, en menos de una hora.

No se han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de estos temblores. Ante nuevos movimientos, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y tener preparada una mochila de emergencia.

JULIO, EL MÁS CON MÁS TEMBLORES

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, agosto es el segundo mes con la mayor cantidad de movimientos telúricos en lo que va del 2026, con 85. El primer lugar lo ocupa julio con 115 sismos, mientras que en febrero solo hubo 53.

El sismo de magnitud más grande de este año fue el que ocurrió el 20 de agosto en Ayacucho, de magnitud 7.2 y cuyo epicentro estuvo a 35 km al norte de Coracora, en Parinacochas. El tembltambién se sintió en Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac. En esa ocasión, el movimiento fue prolongado y duró cerca de un minuto.

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