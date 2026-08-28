Exclusivo | Aportes Confidenciales: Fuerza Popular usó nuevo mecanismo legal para ingresar S/ 2 millones a su campaña sin identificar aportantes

Hernán P. Floríndez

Unidad de Investigación de Latina Noticias

El partido político Fuerza Popular (FP) recibió S/. 2,135,684 a través de cuentas habilitadas por el Banco de la Nación para recaudar aportes de campaña, un mecanismo creado por la Ley N.° 32254 con el objetivo de no publicitar la identidad de quienes aportan a una campaña electoral. La cifra representa el 50.57% de la totalidad de los ingresos que FP ha reportado a la ONPE, con los que financió su participación en las elecciones de este año.

Según los informes financieros de los partidos políticos presentados a la ONPE -y revisados por este equipo periodístico- Fuerza Popular es la única organización política que utilizó la figura de “aportes confidenciales”, aprobados en el Congreso de la República en 2025.

Entre el 30 de abril y 9 de junio de este año, el fujimorismo recibió 18 aportes de campaña durante la segunda vuelta presidencial, bajo el rótulo de “Banco de la Nación” en lugar del nombre del aportante; de acuerdo con el registro de “Aportaciones individuales en efectivo y en especie” que envió el partido a la ONPE. En la práctica, el banco estatal reporta al partido cada vez que recibe un aporte a su favor, sin informarle el nombre del aportante.

Este modelo de registro corresponde a los aportes que se realizan bajo confidencialidad, mediante los cuales el partido político recibe dinero sin declarar quién lo depositó. El 26 de mayo, por ejemplo, se inscribieron dos aportes distintos por S/ 429,974 y S/ 356,628; mientras que el 20 de mayo se consignaron dos aportes diferentes, ese mismo día, por S/ 399,976 y S/249,983. La Ley N° 32254 permite a los partidos reportar el ingreso ante la ONPE, sin declarar la identidad del aportante.

“Bajo la normativa tal cual está, la organización política puede aducir que efectivamente no conoce quién es el aportante. Lamentablemente la ONPE tampoco puede exigir a la organización política que pueda identificar a un aportante al que el mismo Banco de la Nación le brinda cierto velo de protección”, comenta Silvia Guevara, especialista en derecho electoral.

El 31 de enero del 2025, se publicó la norma que restituyó el financiamiento privado a las organizaciones políticas y, además, les otorgó una nueva vía para aportar confidencialmente. El artículo 30-C de la nueva Ley de Organizaciones Políticas, permitió que personas o empresas aportaran a una campaña a través de una cuenta especial abierta por el Banco de la Nación, sin que, en teoría, sus nombres lleguen a manos del partido político.

“Se corre el riesgo también de que las organizaciones políticas vean la oportunidad bajo este marco jurídico de poder de repente tener distintos aportantes y después hacerse las que desconocen quiénes están aportando (…) para que de todas maneras puedan ser financiados por diversas personas jurídicas y naturales que no necesariamente rigen su actuación dentro del ámbito formal”, advierte Silvia Guevara.

¿Cómo nació la ley?

Si bien la propuesta técnica fue presentada por el congresista Alejandro Muñante (Proyecto de Ley 9432), los parlamentarios fujimoristas fueron quienes hicieron posible su aprobación. El camino para legalizar este mecanismo no fue fácil. A fines de noviembre de 2024, la oposición en el Pleno del Congreso logró frenar el proyecto, aprobando una cuestión previa para enviarlo de regreso a la Comisión de Constitución para un mayor estudio. En ese momento, la ley parecía congelada. Sin embargo, sólo minutos después de perder la votación, el fujimorismo reaccionó. El entonces portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría García, presentó formalmente una reconsideración por escrito para forzar una nueva votación.

Gracias a este salvavidas fujimorista, el debate se reabrió el 11 de diciembre de 2024, cuando la bancada de Fuerza Popular votó en bloque (18 votos a favor) para aprobar la reconsideración y reactivar la ley. A partir de ahí, el trámite quedó en manos de la Comisión de Constitución y Reglamento, que por entonces presidía Fernando Rospigliosi, quien sustentó la iniciativa ante la Comisión Permanente.

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