Tragedia en Navidad: Policía mata a su colega de un balazo en la cabeza en Trujillo

Pocas horas antes de la llegada de la Navidad, un policía fue hallado sin vida al interior de la vivienda que alquilaba ubicada en el sector Indoamérica en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, región de La Libertad.

El hecho que ha generado conmoción en la ciudadanía ocurrió este 24 de diciembre en horas de la mañana. El fallecido fue identificado como Edison Castillo González mientras que el presunto autor del crimen sería Gerson Benitez Bermúdez, ambos eran recién egresados de la escuela policial de Chimbote.

Los primeros informes señalan que la víctima y su colega abandonaron su servicio en la base del Escuadrón Motorizado Los Halcones en Trujillo para dirigirse al inmueble donde ocurrieron los hechos. Benítez llevaba consigo su arma de reglamento con el que habría disparado en la cabeza a su compañero.

Mientras las autoridades policiales avanzan con las investigaciones, no se descarta que la mala manipulación del armamento haya sido la principal causa de este trágico suceso. Cabe señalar que Gerson Benitez permanece detenido.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7