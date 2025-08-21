Transportistas denuncian extorsión y ataque con pirotécnicos y piedras a sus vehículos

La inseguridad y la extorsión vuelven a golpear al sector transporte en Huancayo. Un grupo de desconocidos ingresó a la cochera de las empresas Móvil y Andrik Corp. y atacó violentamente varios vehículos con pirotécnicos y piedras, dejando graves daños materiales.

El hecho ocurrió el último martes 19 de agosto, cámaras de seguridad registraron a los sujetos lanzando objetos contundentes contra las unidades estacionadas. Producto del ataque, tres vehículos resultaron con parabrisas y lunas destruidas, lo que generó pérdidas superiores a los 12 mil soles.

Los transportistas denunciaron que se trata de un modus operandi de presuntos informales que buscan amedrentarlos para que dejen de operar rutas hacia Tarma, Chanchamayo y Cerro de Pasco, o en todo caso, que accedan a pagarles un “cuota de tranquilidad” de 500 soles mensuales.

No es la primera vez que ocurren hechos de este tipo. Hace un mes, otro grupo de sujetos atacó la puerta de la cochera con patadas y golpes en horas de la noche, generando temor entre los trabajadores.

Los empresarios formales de transporte piden la intervención inmediata de la Policía y de las autoridades municipales para erradicar el transporte informal en la zona y garantizar la seguridad de los conductores y usuarios.

