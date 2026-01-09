Volcán Sabancaya registra explosión de ceniza y gases: Arequipa en máxima alerta

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) alertó en la tarde de este viernes 9 de enero que el volcán activo Sabancaya, ubicado en la región de Arequipa, tuvo una explosión de cenizas y gases que se han dispersado en dirección oeste y noroeste de la zona.

Debido a las corrientes de aire, estas materias nocivas para el humano se dirigen hacia los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, además de otros centro poblados afectados.

Ante el caso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ha recomendado que, en caso estés expuesto a la ceniza del volcán, te cubras la nariz, boca y ojos, límpiate con abundante agua y que colabores con las autoridades para evitar más posibles daños. Como prevención, se recomienda utilizar lentes y mascarillas para proteger las vías respiratorias y digestivas.

Recomendaciones del Indeci

Otras recomendaciones que señala el Indeci es mantenerse alejado del volcán, cubrirse el rostro y proteger los depositos de agua con coberturas para evitar su contaminación con las cenizas. Se exhorta encarecidamente a la ciudadanía que tenga siempre lista una mochila de emergencia y caja de reserva de alimentos no perecibles en caso sea necesario.

También es importante cubrir las rendijas de las puertas y ventanas para evitar el ingreso de las cenizas a los hogares; usar prendas que puedan cubrir la mayor parte del cuerpo es lo ideal, como pantalones o poleras con capuchas. Es prioritario desenchufar los equipos electrónicos.

