Abogada de Keiko Fujimori explicó por qué el juicio por el Caso Cócteles fue anulado

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, explicó las razones por las cuales, por mayoría, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia decidió anular el juicio contra Keiko Fujimori y otros implicados en el denominado Caso Cócteles. En ese mismo sentido, remarcó que la responsabilidad recae, principalmente, en el fiscal José Domingo Pérez.

«La acusación del fiscal, que dio lugar al juicio, y la resolución del juez de primera instancia, que validó esa acusación, estaban totalmente mal diseñadas, mal estructuradas, con imputaciones muy vagas y deficientes y que lesionaban los derechos de todos los procesados. Son tres pronunciamientos de carácter constitucional que llegan a la misma conclusión que nosotros reclamamos desde hace mucho tiempo: este caso está muy mal planteado, es sumamente débil y todo es exclusiva responsabilidad de un fiscal que no supo hacer ni formular una correcta acusación, que se presentó el 11 de marzo del 2021″, remarcó.

Entrevistada por Latina Noticias, Giulliana Loza continuó sus críticas contra el fiscal José Domingo Pérez. «Él ha sido un lamentable ejemplo sobre cómo no debe presentarse, en un caso penal, un representante del Ministerio Público. Él ha tenido un solo discurso, el cual no ha sido jurídico ni técnico ni legal. Lo que ha presentado al tribunal ha sido un argumento de carácter político. Ha tenido un marcado sesgo, ha estado totalmente politizado. Un fiscal tiene el deber de investigar para luego analizar los elementos de cargo que lo lleven a acusar o de descargo que lo lleven a archivar un caso, pero aquí no hemos tenido un fiscal objetivo, sino uno que siempre buscó sancionar a Keiko Fujimori«, enfatizó.

LOS ERRORES QUE COMETIÓ EL FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ

Giuliana Loza detalló los principales errores cometidos por el fiscal José Domingo Pérez y que llevaron a que hoy el caso se halla retrotraído a una etapa intermedia para un nuevo control de acusación.

Se dejaron diligencias pendientes: «Las deficiencias se presentaron desde el día uno. Ese día (11 de marzo del 2021) la Fiscalía , de forma abrupta, decidió a las 4:30 am terminar una investigación que venía durando muchos años, pese a que aún había pendientes muchas diligencias, incluso algunas para esa misma fecha a las 8:30 am».

, de forma abrupta, decidió a las 4:30 am terminar una que venía durando muchos años, pese a que aún había pendientes muchas diligencias, incluso algunas para esa misma fecha a las 8:30 am». No se respetaron los tiempos: «La ley manda que tras el cierre de la investigación , las defensas tienen 15 días para formular sus alegatos para sustentar ante el fiscal si acusa o no. En este caso, de manera ilegal e inconstitucional, a las 8:30 am el fiscal ya estaba dejando su acusación ante el Poder Judicial».

, las defensas tienen 15 días para formular sus alegatos para sustentar ante el si acusa o no. En este caso, de manera ilegal e inconstitucional, a las 8:30 am el fiscal ya estaba dejando su ante el Poder Judicial». Se agregaron nuevos hechos no contemplados durante la etapa de acusación : «Entre los más de cien hechos agregados, para empezar, se incluyó que, supuestamente, dentro de la estructura de la organización criminal, había jefaturas, cargos, responsabilidades y supuestos roles que nunca antes se habían definido. Y la ley manda que se puede acusar a una persona solo por un hecho sobre el cual ha tenido la oportunidad de defenderse durante la acusación. Si se añaden hechos, estos están viciados y deben ser excluidos».

: «Entre los más de cien hechos agregados, para empezar, se incluyó que, supuestamente, dentro de la estructura de la organización criminal, había jefaturas, cargos, responsabilidades y supuestos roles que nunca antes se habían definido. Y la ley manda que se puede acusar a una persona solo por un hecho sobre el cual ha tenido la oportunidad de defenderse durante la acusación. Si se añaden hechos, estos están viciados y deben ser excluidos». El juez le permitió al fiscal subsanar los errores: «Cada una de las 19 veces que se le devolvió la acusación al fiscal, este aprovechaba para cambiarla e ir mejorando, según él, o ir articulando su tesis, por lo que al final terminó siendo una acusación totalmente distinta a lo que fue materia de investigación. Nunca en la historia se ha visto que se le permita al fiscal subsanar su acusación y, aun así, esta se mantenía deficiente. Tuvimos un juez que no fue imparcial y así lo dice el Tribunal Constitucional. Hizo caso omiso a su función y convalidó las deficiencias de la acusación».

REACCIÓN DE KEIKO FUJIMORI Y SITUACIÓN REAL DEL CASO

La abogada Giulliana Loza señaló que su defendida Keiko Fujimori está tranquila tras la decisión tomada por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia.

«Keiko Fujimori está tranquila y expectante en lo que pueda pasar. Nos mantenemos firmes hasta que todo culmine de forma definitiva: aquí no hay un caso penal, no hay un delito de lavado de activos que pueda ser imputado, mucho menos de organización criminal. Este caso se va a archivar en algún momento», resaltó.

En esa misma línea, aclaró que no se ha determinado la inocencia de Keiko Fujimori, sino que el denominado Caso Cócteles se ha retrotraído a una etapa intermedia en la que el fiscal José Domingo Pérez tendrá la oportunidad, nuevamente, de presentar una acusación contra la lideresa de Fuerza Popular.

«Estamos regresando al 10 de marzo del 2021, es decir, a casi cuatro años atrás, al día en que no había una acusación. Corresponde que el fiscal emita un nuevo pronunciamiento y decida de manera correcta, legal y constitucional, formular un requerimiento acusatorio o de sobreseimiento de archivo o uno mixto. Él está obligado a respetar a que su acusación sea conforme a ley, es decir, solo podrá acusar en base a lo que él mismo decidió investigar», aseveró.

Finalmente, señaló que el fiscal José Domingo Pérez debe tomar una importante decisión. «Yo creo que, por decoro, él debería apartarse del caso. Procesalmente es factible, la ley se lo permite. Ya ha perdido cualquier criterio de objetividad. Él debe ser consciente de que es el único responsable de cómo este caso ha sido muy mal planteado y llevado», concluyó.

