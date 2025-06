Abogado de Patricia Benavides asegura que apelarán medida de suspensión | VIDEO

Tras la suspensión temporal de Patricia Benavides en el cargo como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, su abogado, Juan Peña, declaró a Latina Noticias sobre la medida que ha decidido el Poder Judicial esta mañana.

“En mi casilla fiscal no me ha llegado ninguna notificación, hoy solo he visto el comunicado pero no tengo la firma de ningún juez pero como lo que hace la gente decente, vamos a acatar la resolución pero vamos a presentar el recurso de impugnación cuando corresponda”, indicó Peña.