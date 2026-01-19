Abogado descarta que empresario haya entregado imágenes de visitas: “La amistad se mantiene entre el presidente Jerí y Zhihua Yang”

Edwin De la Cruz Ponce, abogado del empresario chino Zhihua Yang declaró en exclusiva para Latina Noticias sobre la segunda reunión que tuvo con el presidente de la República José Jerí. Manifestó que a pesar de lo revelado, se mantiene la amistad entre el empresario y mandatario. Descartó que su patrocinado haya hecho la entrega de las imágenes de cámaras de seguridad sobre la visita de Jerí al establecimiento Market Capón.

El abogado del empresario chino Zhihua Yang explicó que entre ellos hay una relación amical desde hace mucho tiempo. “No hay ningún hecho irregular”, acotó.

En relación a un presunto conflicto de interés ya que hihua Yang había sido proveedor del estado expresó que “durante el gobierno de Jerí no hay ningún tipo de contrato con el Estado. Que el señor Yang haya participado como subcontratista con otra empresa china es normal, eso es de años. El señor Yang es un empresario exitoso”

“La amistad se mantiene entre el presidente Jerí y el señor Zhihua Yang. No es cierto lo que dice el premier. Me parece que el premier está especulando”, señaló rechazando que el empresario haya entregado las imágenes a las autoridades de José Jerí en el Market Capón.

El abogado De la Cruz Ponce dejó abierta una posibilidad de que su patrocinado asista a Palacio de Gobierno el 1 de febrero para el Año Nuevo Chino. “No nos llame la atención que el señor Zhihua Yang pueda visitar Palacio de Gobierno de realizarse el evento peruano Chino”

“No habría ningún problema que el señor Jerí, su amigo, pueda haber entrado al centro comercial Market Capón”, señaló en torno al ingreso del mandatario aún cuando el establecimiento estaba clausurad

