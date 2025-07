Acta revela cómo la JNJ decidió restituir a Patricia Benavides en la Fiscalía

Se hizo pública el acta de la sesión plenaria extraordinaria N.º 061-1 de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que se detallan los acuerdos tomados respecto a la situación de Patricia Benavides. El documento confirma que el pleno decidió restituirla en el cargo de fiscal de la Nación.

La sesión, de carácter reservado, se realizó el lunes 9 de junio a las 12:50 p. m., en la sede institucional de la JNJ, ubicada en la avenida Paseo de la República N.º 3285, en San Isidro. Participaron seis de los siete integrantes del pleno: Gino Augusto Tomás Río Patio (presidente), María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval.

¿QUIÉNES NO PARTICIPARON?

El acta consigna la inasistencia de Francisco Artemio Távara Córdova, miembro titular de la JNJ. También se deja constancia de que Giovanna María Díaz Revilla, secretaria general de la institución, no fue convocada a la sesión, por lo que no suscribió el acta, tal como ella misma indica en una constancia incluida en el documento.

“Razón por la que no ha participado de la misma y por la que no ha suscrito, por no corresponder, el acta de sesión N.º 061-1”, se lee en el acta.

¿QUIÉNES FIRMARON EL ACTA?

La acta fue firmada por los seis miembros asistentes. No figura la rúbrica de Francisco Távara ni la de la secretaria general. Quien sí certifica tanto el acta como la constancia de no convocatoria de Díaz Revilla es Ciro Alberto Vega Cáceres, certificador de la JNJ.

¿QUÉ OTROS ACUERDOS SE ADOPTARON?

Además de la reposición de Patricia Benavides, el pleno trató los casos disciplinarios de Azucena Inés Solari Escobedo (fiscal suprema provisional) y Enma Rosaura Benavides Vargas (jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima). Según el acta, por unanimidad, se acordó lo siguiente:

Declarar la nulidad de todo lo actuado, retrotrayendo el proceso al momento de emitir un nuevo informe instructor.

Cancelar y dejar sin efecto las medidas disciplinarias impuestas a Patricia Benavides, Azucena Solari y Enma Benavides.

Oficializar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Disponer la designación de un nuevo instructor para continuar las investigaciones.

Oficiar al Congreso de la República.

Notificar la resolución a las magistradas involucradas.