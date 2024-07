Audio: funcionario de Colombia reclama isla en zona de frontera que pertenece al Perú

Durante la realización de una Mesa Técnica en la ciudad de Leticia, ubicada en Colombia, muy cerca de la frontera con Perú y Brasil, se produjo un fuerte altercado entre una autoridad peruana y un funcionario colombiano. Este último sostuvo que la Isla de Santa Rosa de Yavarí no pertenece a nuestro país.

El hecho fue dado a conocer por el congresista Guido Bellido. Todo ocurrió el lunes 8 de julio cuando el alcalde peruano de Santa Rosa, Iván Yovera, iba a intervenir en la reunión, sin embargo, un funcionario colombiano, que se identificó como Director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, lo interrumpió para asegurar que la soberanía de la mencionada isla no está definida.

De acuerdo a la versión del funcionario colombiano Diego Felipe Cadena Montenegro, la Isla de Santa Rosa de Yavarí ha sido ocupada irregularmente por el Perú. Cabe apuntar que lo ocurrido ha generado una nota de protesta de parte de la Cancillería del Perú.

¿QUÉ DICEN EL ALCALDE DE ISLA SANTA ROSA Y EL FUNCIONARIO COLOMBIANO? TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

A continuación presentamos la transcripción del audio sobre la discusión que sostuvieron Iván Yovera, alcalde de la isla peruana de Santa Rosa de Yavarí, y Diego Felipe Cadena Montenegro, director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia:

Iván Yovera: «Quiero presentarme. Soy Iván Yovera, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Isla Santa Rosa, ubicado aquí nomás, a tres minutos cruzando la frontera».

Diego Cadena: «Perdón, tenemos un tema. Como Director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia tengo que decir que el régimen legal de la Isla Santa Rosa no está definido entre los gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente, usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de esa isla, debo decir que esa isla es nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú. Si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, él sabría por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún».

Iván Yovera: «Yo he sido elegido por voto popular como cualquier autoridad».

Diego Cadena: «¡El territorio no es peruano!».

Iván Yovera: «Paso a retirarme. Muchas gracias».

Diego Cadena: «Puede hablar como representante del Gobierno del Perú y yo encantado».

