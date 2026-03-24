¡Cuidado! Alertan nueva estafa con falsa “capacitación” de la ONPE

A menos de un mes de las Elecciones Generales 2026, una nueva modalidad de estafa ha comenzado a circular, aprovechando el contexto electoral para engañar a los ciudadanos. Así lo advirtió la periodista María Horna en una reciente edición de Alerta Latina, donde se reveló cómo delincuentes buscan obtener información personal haciéndose pasar por funcionarios de la ONPE.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTAFA?

El método inicia con un mensaje directo al celular. Los estafadores, a través de un supuesto representante del organismo electoral, informan a la víctima que ha sido seleccionada como miembro de mesa, y que tiene que realizar una capacitación obligatoria.

En el texto, incluso utilizan nombres propios para generar confianza. “Buen día señorita Evelin, le saluda Erika Polo G. Me complace informarle que usted fue elegida como miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026”, se lee en uno de los mensajes difundidos.

Para reforzar la credibilidad, los delincuentes envían imágenes con logotipos oficiales de la ONPE y señalan que la capacitación se realizará en una supuesta sede cercana al parque Ramón Castilla. Además, ofrecen horarios flexibles y personalizados para concretar la cita.

En uno de los casos, el usuario sospechó del mensaje y verificó la información en la página oficial, confirmando que no había sido seleccionado como miembro de mesa. Sin embargo, los estafadores insistieron y le solicitaron su número de DNI, lo que encendió aún más las alertas. Por lo que en esta oportunidad la estafa no prosperó.

Sin embargo, se ha reportado, que en otros casos las víctimas sí cayeron en la trampa. Una vez que logran generar confianza, los delincuentes envían un enlace donde solicitan datos personales como nombre completo y DNI. A través de este mecanismo, buscan acceder al celular de la víctima y tomar control remoto del dispositivo.

Consultada sobre esta modalidad, la ONPE aclaró que no contacta a los ciudadanos de esta manera ni solicita información personal o pagos a través de mensajes. En tanto, la Dirincri confirmó que ya existen múltiples denuncias por este tipo de estafa, por lo que se recomienda a la población verificar siempre la información en canales oficiales y no compartir datos personales.