Allanan casa del hermano de César Acuña por vínculo con caso Frigoinca: la PNP no logra ubicarlo

La madrugada de este miércoles 19 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, con el objetivo de ejecutar órdenes de detención preliminar contra investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

La diligencia, dirigida por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, incluyó el allanamiento de la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Sin embargo, él no fue encontrado en su casa.

La intervención se da tras la difusión de un reportaje de Punto Final en la que se reveló que Óscar Acuña habría recibido un presunto pago de coimas por parte de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso Qali Warma.

🚨 #LoÚltimo | Caso #QaliWarma | Fiscalía anticorrupción ejecuta allanamientos en simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, y consigue la detención preliminar judicial de investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. pic.twitter.com/XFiYXoBLkR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 19, 2025

DE QUÉ SE LE ACUSA AL HERMANO DE CÉSAR ACUÑA

Punto Final reveló el testimonio de un colaborador eficaz del caso Frigoinca, quien señaló que Óscar Acuña habría recibido depósitos de hasta 77,000 soles. Estos montos, transferidos a una cuenta del Banco de Crédito a su nombre, habrían sido entregados por la empresa Frigoinca a cambio de un presunto apoyo para favorecer sus operaciones en La Libertad.

LOS PAGOS DE FRIGOINCA AL HERMANO DE ACUÑA

Entre septiembre y diciembre de 2023, Frigoinca habría concretado varias entregas de dinero a favor de Óscar Acuña: depósitos de 5,000, 7,000, 30,000, 20,000 y 15,000 soles, sumando 77,000 soles. El colaborador eficaz detalló que los montos fueron transferidos a una cuenta del Banco de Crédito del Perú a nombre del propio Óscar Acuña, información que fue verificada por la UDI.

Consultado sobre estas transferencias, Acuña reconoció la reunión con el fundador de Frigoinca, Nilo Burga Malca, y admitió que recibió dinero, aunque aseguró que se trató de “un préstamo” que ya habría devuelto. “Yo lo llamé, que me haga un préstamo para pagar mi personal. Pueden ser uno o dos depósitos, pero yo lo he devuelto”, dijo el hermano del líder de APP.

Según el colaborador, Burga buscaba apoyo para contactar a Aníbal Morillo Arqueros, gerente regional de Salud y funcionario de confianza de César Acuña, cuya oficina debía fiscalizar las condiciones sanitarias de Frigoinca.