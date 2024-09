Andrés Hurtado declarará ante la Fiscalía y no se acogerá al silencio, según su abogado Elio Riera

El presentador de televisión, Andrés Hurtado, declarará ante la Fiscalía este miércoles 25 de septiembre, aseguró su recién acreditado abogado Elio Riera, quien también precisó que el popular ‘Chibolín’ ofrecerá detalles sobre las acusaciones que pesan en su contra.

«Luego de haber conversado con Andrés Hurtado hasta largas horas de la noche, porque ayer nos dieron la carpeta, el señor ha decidido declarar y no se acogerá al derecho al silencio«, afirmó Riera.

CHIBOLÍN: ¿QUÉ DIRÁ ANTE LA FISCALÍA?

Según el abogado, Hurtado brindará una versión detallada de los hechos por los cuales ha sido imputado con el objetivo de esclarecer su situación y buscar el fin de la medida de detención preliminar.

Sin embargo, se desconoce si revelará nombres o brindará más detalles acerca de la presunta coima de más de un millón de dólares que habría solicitado, acusación que no está presente en la carpeta fiscal.

“No podría adelantar eso porque no estoy autorizado. Va a brindar toda su verdad con respecto a los alcances de la imputación”.

«En la carpeta fiscal no advierto que [Ana Siucho] haya declarado en la Fiscalía o que exista algún elemento que lo acredite. No comprendo por qué la señora no ha declarado, pero si no está en la carpeta, no es un elemento de convicción, es una noticia de fuente abierta. Si no es denunciado, declarado o sostenido ante el representante de la legalidad, no tiene mayor incidencia», precisó Riera en RPP.

¿POR QUÉ ESTÁ INVESTIGADO ‘CHIBOLÍN’?

Recordemos que el exconductor de televisión es investigado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, por lo que permanece detenido preliminarmente en la Prefectura de Lima la noche del jueves 19 de septiembre en una clínica del distrito de San Borja.

La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro) ejecutaron la orden de detención preliminar, que se extenderá por siete días, es decir, culminará el próximo jueves 26 de septiembre.

