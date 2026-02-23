APP respalda candidatura de Gabriel Madrid por Piura pese a sentencia por violencia familiar

El partido del candidato presidencial César Acuña, Alianza para el Progreso, respaldará de forma “absoluta” la precandidatura al Gobierno Regional de Piura de Gabriel Madrid Orué, exalcalde de dicha región inhabilitado por una condena por violencia contra su menor hija que lo denunció por agresión verbal y física.

“Su liderazgo es resultado de un trabajo serio, territorial y constante, construido junto a nuestras bases y dirigente en toda la región”, indica el partido APP en su comunicado.

Gabriel Madrid Orué fue condenado a 2 años de pena privativa de la libertad por presuntamente haber cometido el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de su hija en la modalidad de agresión. Según indica el fallo del Primer Juzgado Unipersonal de Piura, emitido el 30 de enero de 2026, el aún precandidato hará efectiva su condena con 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

El ahora exalcalde de Piura quedará inhabilitado de su cargo y se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la afectada, quien lo denunció el 2021. Si por alguna razón incumple la disposición, se revocará su pena de trabajo comunitario a un traslado al penal de varones de la ciudad costera.

La posición de APP no hace mención a este fallo de primera instancia (que significa la posibilidad de apelación por parte de Madrid). “APP reafirma su respaldo absoluto a Gabriel Madrid Orué, Coordinador Regional y único precandidato al Gobierno Regional de Piura”, se lee en el comunicado del partido.

Madrid Orué también es recordado por haber conducido ebrio y accidentarse en la carretera Paita-Sullana el 2 de abril de 2025, confesado por él el 6 del mismo mes en un video donde pide perdón. El exburgomaestre durante su intervención, tuvo un intercambio de palabras con los policías y su examen de dosaje etílico mostró un nivel de 1.23 gramos por litro de alcohol en la sangre.

