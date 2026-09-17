Autorizan viaje del ministro de Economía a Estados Unidos para actividades de la ONU

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, fue autorizado a viajar a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 23 de septiembre de 2026, como parte de la delegación que acompañará a la presidenta Keiko Fujimori durante las actividades vinculadas a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La autorización fue establecida mediante una resolución suprema firmada por la jefa de Estado. Durante su ausencia, el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estará a cargo del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní.

La resolución señala que la Semana de Alto Nivel del Octogésimo Primer Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y sus actividades conexas se desarrollarán en Nueva York del 22 al 28 de septiembre de 2026.

El documento precisa que Cuba forma parte de la delegación que acompañará a la mandataria en estas actividades. Entre los eventos considerados se encuentra el denominado “Atlantic Council in New York”, orientado a reunir a dirigentes políticos, líderes empresariales y expertos internacionales para debatir soluciones frente a los desafíos más urgentes del escenario global.

Según la resolución, la participación del titular del MEF en este encuentro representa una oportunidad para que jefes de Estado, ministros y otros participantes presenten sus prioridades nacionales, promuevan iniciativas y defiendan sus posiciones sobre asuntos relevantes para sus respectivos países.

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que las actividades conexas permitirán construir lazos y alianzas, además de explorar oportunidades para los países participantes y compartir experiencias con autoridades de distintas naciones.

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