Betssy Chávez: Comisión Permanente del Congreso aprueba su inhabilitación de 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez por su presunta participación en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

La acusación constitucional señala que la expresidenta del Consejo de Ministros vulneró los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución debido a su “activa participación” en acciones previas, durante y después del intento de golpe de Estado.

El informe final, correspondiente a la denuncia constitucional N.° 351 presentada por la congresista Patricia Chirinos, fue sustentado por Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Betssy Chávez no asistió a la sesión de la Comisión Permanente. Su abogado, Raúl Noblecilla, asumió la defensa en su representación. El documento será expuesto ante el Pleno del Congreso por los parlamentarios Lady Camones y Jorge Montoya, quienes sustentarán el caso para el debate final.

Si el informe obtiene la aprobación del Pleno, su inhabilitación por 10 años quedará oficializará mediante su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

En paralelo, Betssy Chávez enfrenta un juicio oral por el delito de rebelión relacionado al golpe de Estado. Actualmente, está bajo comparecencia con restricciones, que incluyen 10 meses de impedimento de salida del país. La Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión en su contra.

