Betssy Chávez pide asilo a México y Perú rompe relaciones diplomáticas con ese país

La expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista, Betssy Chávez, llegó a la Embajada de México y pidió asilo político a ese país. Como respuesta, el Gobierno Peruano anunció que ha roto relaciones diplomáticas de manera formal con el país norteamericano.

Ambas informaciones fueron confirmadas por el canciller Hugo de Zela en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, en conferencia de prensa, mencionó que están a la espera de una comunicación formal por parte de la Embajada de México sobre la situación de Betssy Chávez.

Asimismo, Hugo de Zela aclaró que, si bien se están rompiendo las relaciones diplomáticas con México, sí se van a mantener las relaciones consulares, con el objetivo de seguir velando por la situación de los peruanos en ese país.

Como se sabe, Betssy Chávez estaba siendo enjuiciada por el frustrado golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo. Ella había estado con prisión preventiva, pero después de varios meses el Tribunal Constitucional dispuso su liberación al considerar que fue víctima de una detención arbitraria durante el proceso judicial que afronta por el presunto delito de rebelión.

Asimismo, se debe recordar que el propio Pedro Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo, pero fue impedido por las fuerzas del orden. Quien sí logró solicitar y obtener asilo en ese país fue la esposa del expresidente, Lilia Paredes.

