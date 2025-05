PJ rechaza pedido de Betssy Chávez para apartar a jueza del caso golpe de Estado

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el pedido de Betssy Chávez para apartar a la jueza Norma Carbajal del juicio oral por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, en el que están implicados también el expresidente Pedro Castillo y otros exfuncionarios de su gobierno.

El tribunal explicó que la recusación no se sostiene porque no se han acreditado actos que demuestren parcialidad por parte de la jueza. “Para aceptar una recusación deben existir datos objetivos o motivos graves que generen sospechas razonables, lo cual no se ha verificado en este caso”, señalaron los magistrados.

La defensa de Chávez argumentó que la jueza mostraba inclinación hacia la Fiscalía, que ha solicitado 25 años de cárcel para la expremier por el presunto delito de rebelión. No obstante, la sala enfatizó que la neutralidad no implica pasividad y que la jueza puede tomar decisiones procesales sin que ello constituya una falta de imparcialidad.

Como reacción, Chávez presentó un nuevo recurso, esta vez para recusar a todos los miembros del tribunal: los jueces José Neyra Flores, Iván Guerrero López y, nuevamente, Norma Carbajal. La Fiscalía y la Procuraduría, por su parte, han solicitado que se desestime este nuevo intento.

La jueza Carbajal, designada temporalmente como suprema, también fue cuestionada por Chávez por usar su medalla en la audiencia. “Ha entrado con medalla, ya no correspondía que entre con medalla. Se ha sentado, han hecho un tribunal de cuatro personas”, dijo la exfuncionaria, refiriéndose además a la participación de la jueza Ángela Vázcones.

Carbajal respondió que, según las reglas procesales establecidas desde el inicio del juicio, el juez puede resolver objeciones cuando el tema no es complejo. Además, rechazó el cuestionamiento sobre un tuit del congresista Diego Bazán, aclarando que se trataba de prueba documental, no material.

Con esta nueva recusación sobre la mesa, la Sala Suprema suspendió la audiencia para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el proceso judicial por el golpe de Estado enfrenta nuevas demoras, a raíz de las constantes estrategias defensivas de los implicados.

VIDEO RECOMENDADO

LATINA NOTICIAS 24/7