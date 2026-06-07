Boca de urna: Fujimori se impuso en la costa, mientras que Sánchez lo hizo en sierra y selva

De acuerdo al flash electoral ‘a boca de urna’, según IPSOS, PERÚ 21 y LATINA, Keiko Fujimori obtuvo el 50.7% y Roberto Sánchez el 49.3% de los votos válidos a nivel nacional. No obstante, muchos se preguntan sobre las preferencias electorales según las diversas zonas del país.

Así tenemos que, en el desagregado por regiones, la candidata de Fuerza Popular (FP) se impuso en la costa con 63%, ante un 37% del candidato de Juntos por el Perú (JP). Por el contrario, Roberto Sánchez se impuso en la sierra con 68.7% (31.3% para Fujimori) y en la selva con 56.2% (43.8% para FP).

En tanto, en el desagregado por zonas, la candidata de Fuerza Popular (FP) se impuso en Lima con 66.1%, en el norte del país con 51.5% y en el centro con 52.3%. Por el contrario, el candidato de Juntos por el Perú (JP) ganó en el sur del Perú con 73.9% y en el oriente con 56.2%.

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