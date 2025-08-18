Canciller Schialer sobre hijo de Dina Boluarte: “Está en la capacidad de presentarse a ascenso”

David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de Dina Boluarte, fue designado como tercer secretario en el Servicio Diplomático de la República de acuerdo a la resolución suprema N.º 168-2022-RE, en la Representación Permanente del Perú ante la ONU en Nueva York. Esta designación ha generado diversos cuestionamientos en cuanto a supuesto favorecimiento y conflicto de intereses.

Precisamente, un pariente de Gómez Boluarte habría integrado el comité que evaluó la designación. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció al respecto.

El canciller respondía a la prensa sobre la reciente situación con Colombia por la isla Chinería, cuando también fue interrogado por la la polémica designación de David Eduardo Gómez Boluarte. “Lamento la pregunta no solo porque estamos en otro tema, sino porque se basa en una falsedad o si quieren, en una mentira. El señor David Gómez Boluarte no ha sido ascendido… Es totalmente falso”, empezó señalando.

“Primero, no hay ascensos extraordinarios en Cancillería. Se asciende una vez al año, normalmente a fines de año. ¿Ustedes han visto que ha habido algún ascenso extraordinario en los últimos años en la Cancillería? La respuesta es no. Este tampoco es el caso”, manifestó Schialer, negando de que se trate de un ascenso lo señalado en la resolución N.º 168-2022-RE, del 19 de diciembre de 2022, en donde se designa a Gómez Boluarte como Tercer Secretario en el Servicio Diplomático de la República.

Aclaró que “lo que sucede que el señor, como tercer secretario que cumple funciones en nuestra misión en New York, está apto para ascender“. “Y eso lo define la oficina de Recursos Humanos directamente”, acotó.

“Se ha determinado de ministro hasta tercer secretario, aquellos funcionarios que están aptos para ascender”, continuó el canciller Schialer. Explicó que en cuestión de ascensos, se tiene que estar en la categoría anterior a la se aspira llegar. “Es decir no puede haber un tercer secretario que aspire a ministro, o un consejero a ministro, eso es imposible”, enfatizó. Resaltando también otros aspectos como el tiempo mínimo de servicio en la categoría y que se cumpla con los requisitos académicos y de idiomas.

Señaló que de acuerdo al reglamento, la oficina de Recurso Humanos brinda información al viceministro, quien ve los informes técnicos. “Y él, ante sí y por sí, publica y aprueba esta lista de aptos”, acotó el canciller. “Lo que tiene ahora el señor David Gómez Boluarte está en la capacidad de presentarse a ascenso, no ha sido ascendido. Quien dice eso miente y no sé con qué fines miente”, enfatizó.

¿Y ALBERTO CAMPANA BOLUARTE?

En el comité evaluador que declaró como apto para el ascenso a David Eduardo Gómez Boluarte , aparece el nombre de uno de sus familiares, Luis Alberto Campana Boluarte. Al respecto, el titular de Relaciones Exteriores explicó cómo se conforma el grupo que evalúa las designaciones.

“La Comisión de Personal está conformada por dos representantes del Canciller y dos representantes de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos, es decir de la comunidad de funcionarios, presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores. Uno de esos representantes es el embajador Alberto Campana Boluarte”, manifestó.

Ante lo cuestionado de que Campana Boluarte haya formado parte de la designación de quién sería su sobrino, señaló que Campana se iba a inhibir en el momento en el que se trate el ascenso. “Ya me había señalado con anterioridad y previendo que este año se iba a presentar a fines de 2025 su pariente en quinto grado de consanguinidad, me expresó explícitamente que se va a inhibir en el momento que se trate el ascenso de tercer secretario a segundo secretario por la presencia de su pariente en quinto grado de consanguinidad”, explicó Schialer.

DAVID EDUARDO GÓMEZ BOLUARTE

David Eduardo Gómez Boluarte, hijo de la presidenta de la República Dina Boluarte, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Luego, a través de una resolución ministerial de fecha 29 de marzo de 2021, se aprobó su ingreso a la Academia Diplomática del Perú Pérez de Cuellar, al obtener una de las 25 plazas. Su ceremonia de graduación se realizó a fines de 2022, la cual contó con la presencia de la mandataria Boluarte.

Y fue en el 19 de diciembre de 2022, mediante resolución suprema N.º 168-2022-RE, cuando se formalizó su inscripción en el Servicio Diplomático como tercer secretario..

