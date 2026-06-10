Cancillería culmina repliegue electoral con llegada de las últimas actas y cédulas de votación del exterior

La Cancillería confirmó que la noche del 10 de junio concluyó exitosamente el repliegue del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial realizada por los peruanos residentes en el extranjero, tras la llegada al país de las últimas actas y cédulas de sufragio procedentes de Argentina.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, alrededor de las 7:50 p. m. arribó al Perú el último vuelo que transportaba la documentación electoral utilizada en los comicios desarrollados fuera del territorio nacional. La entrega del material, custodiado por el Consulado General del Perú en Buenos Aires, se realizó a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1, marcando el cierre oficial de una compleja operación logística desplegada en diversas partes del mundo.

Con este último envío, la Cancillería culminó el retorno de las actas y cédulas provenientes de 119 oficinas consulares peruanas distribuidas en distintos continentes. El material electoral llegó de manera continua durante toda la jornada del martes.

ARRIBOS DURANTE EL MIÉRCOLES

Las primeras remesas arribaron durante la madrugada desde ciudades como Moscú, Roma, Bilbao, Madrid, Barcelona, Houston, Dubái, Seattle, Tokio y Hartford. Posteriormente, entre las 6:00 a. m. y las 3:30 p. m., ingresaron al país los paquetes procedentes de Montreal, Paterson, Los Ángeles, París y Nagoya. Finalmente, el proceso concluyó con la recepción de la documentación electoral proveniente de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Salta y Corrientes.

El repliegue comenzó inmediatamente después de culminado el escrutinio al 100 % de las mesas de sufragio instaladas en el exterior. El proceso electoral fuera del país cerró oficialmente con el conteo de las últimas mesas ubicadas en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y San Francisco.

Para garantizar la integridad de la documentación, la Cancillería implementó una rigurosa cadena de custodia durante todo el traslado internacional. Un total de 90 cónsules generales viajaron al Perú como custodios del material electoral, acompañando permanentemente los paquetes hasta su entrega formal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La operación formó parte del amplio despliegue logístico organizado para la segunda elección presidencial. En total, se habilitaron 219 locales de votación en 73 países para atender a cerca de 1,9 millones de peruanos empadronados en el exterior.

Asimismo, funcionarios diplomáticos realizaron labores especiales de transporte y distribución de material electoral hacia oficinas consulares ubicadas en ciudades estratégicas como Moscú, Beijing, Pretoria, La Habana y Leticia, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral y el posterior retorno seguro de los votos emitidos por los ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

VIDEO RECOMENDADO