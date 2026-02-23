Temas
Política

Cancillería sobre ola de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’: “No se han registrado peruanos afectados”

Política
mlapuente@latina.pe
Ante los momentos de terror ocurridos el pasado 22 de febrero en Guadalajara, México, tras la muerte del líder de Cártel de Jalisco Nueva Generación; la Cancillería del Perú ha expresado su profundo rechazo a los actos de violencia perpetrados y su solidaridad con el pueblo de México. Además, pide el pronto restablecimiento de la seguridad ciudadana.

Mediante un comunicado por su cuenta oficial de X, también informó que no se han registrado peruanos afectados y exhortó a los connacionales, principalmente a los que residen en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas, extremar sus medidas de precaución y seguridad.

Asimismo a mantenerse informado sobre la situación actual en los canales oficiales, estar atentos ante cualquier cambio o cancelación de sus vuelos nacionales o internacionales y evitar desplazamientos y viajes no esenciales a los Estados mencionados en su comunicado.

