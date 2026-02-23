Cancillería sobre ola de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’: “No se han registrado peruanos afectados”

Ante los momentos de terror ocurridos el pasado 22 de febrero en Guadalajara, México, tras la muerte del líder de Cártel de Jalisco Nueva Generación; la Cancillería del Perú ha expresado su profundo rechazo a los actos de violencia perpetrados y su solidaridad con el pueblo de México. Además, pide el pronto restablecimiento de la seguridad ciudadana.

📄Comunicado de Prensa 005-26: Alerta de seguridad a ciudadanos peruanos de visita y residentes en México. 👉https://t.co/qwiJBOrAv9 pic.twitter.com/aSta7UMT9i — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 23, 2026

Mediante un comunicado por su cuenta oficial de X, también informó que no se han registrado peruanos afectados y exhortó a los connacionales, principalmente a los que residen en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas, extremar sus medidas de precaución y seguridad.

Asimismo a mantenerse informado sobre la situación actual en los canales oficiales, estar atentos ante cualquier cambio o cancelación de sus vuelos nacionales o internacionales y evitar desplazamientos y viajes no esenciales a los Estados mencionados en su comunicado.

