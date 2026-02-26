Carlos Álvarez continúa en elecciones 2026: JEE descarta exclusión por condena absuelta vinculada a Montesinos

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró que el proceso de exclusión contra Carlos Álvarez, candidato presidencial por el partido País para Todos, en las elecciones generales del 2026, es improcedente tras disponer el archivo de la investigación sancionadora por la omisión de información de una condena absuelta relacionada a Montesinos en su hoja de vida.

Este proceso contra Álvarez se da luego de que el JEE observe que el candidato habría omitido una condena de 4 años de prisión suspendida por presuntamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos a través de terceros, con el fin de apoyar la tercera reelección de Alberto Fujimori a finales de la década de 1990.

“No existe mérito para iniciar un procedimiento sancionador contra el ciudadano Carlos Gonsalo Álvarez Loayza, candidato al cargo de Presidente de la República en representación de la organización política Partido País para Todos, ello conforme a los considerandos precedentes de la presente resolución”, se lee en el argumento de la resolución del JEE.

Sin embargo, en el 2007, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de nulidad de la condena contra Carlos Álvarez por el presunto delito contra la administración pública de corrupción de funcionarios o peculado, por lo que el fallo de la JEE señala que, debido a esta razón, el candidato de País para Todos no estaba en la obligación de declarar.

“Por lo tanto, al haber sido declarado fundado el recurso antes indicado y que al no tener condena firme en la actualidad, el candidato no se encontraba en la obligación de declarar la sentencia correspondiente al expediente de la Tercera Corte Superior de Justicia de Lima”,

¿Por qué absolvieron la condena a Carlos Álvarez?

La Corte Suprema, a través de la Primera Sala Penal Transitoria, resolvieron revocar la condena de 4 años de prisión suspendida contra el comediante por el delito de peculado, debido a que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación que lo vinculaba a la red de corrupción de la mano derecha de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Según la denuncia, se acusó a Álvarez de supuestamente recibir pagos de mil dólares en cinco o seis oportunidades para apoyar la reelección de Alberto Fujimori con uno de sus programas humorísticos.

Este argumento se basa en testigos como Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Montesinos, quien señaló que nunca vieron al comediante en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Por otro lado, la tercera persona, quien es Elsa Casas, negó de manera rotunda de haber entregado los sobres con mil dólares.

