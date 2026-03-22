Carlos Melendez: “El electorado peruano es bukelista y preocupado por la inseguridad”

El analista político Carlos Meléndez señaló que la crisis de inseguridad en el país llevó a que el electorado opte por preferir candidaturas de derecha. Consideró que los peruanos están en busca de una opción que enfrente al crimen organizado con un estilo parecido al del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“El electorado es bukelista… Si bien tenemos candidatos militares, no es fácil volverse un Bukele. Esta es una característica que más puede ser aprovechada por los partidos de derecha”, dijo.

En este sentido, el especialista sostuvo que los peruanos saben identificar cuáles son sus demandas: “Los peruanos sí saben cuáles son sus principales problemas en su vida cotidiana. Saben que carecen de seguridad, que hay una crisis en el sector salud y una preocupación, en las últimas semanas, por el sector energético… El problema está en si los políticos saben traducir estas necesidades en propuestas”.

SOBRE EL VOTO DE DERECHA

Por otro lado, Carlos Melendez señaló que si bien Fuerza Popular y Renovación Popular parecen empatados y comparten un electorado, sí existen diferencias entre los votantes de ambos partidos. Sin embargo, consideró que el fujimorismo es el que podría tener un voto oculto.

“Son los dos partidos que han sabido construir un electorado. López Aliaga es una derecha que se identifica en los niveles socioeconómicos más altos. El fujimorismo es una derecha de los sectores más bajos”, agregó.

Finalmente, señaló que Keiko Fujimori siempre se ha enfrentado en segunda vuelta con candidatos de izquierda, pero una eventual segunda vuelta con López Aliaga podría beneficiarla. En cambio, Renovación Popular se beneficiaría de pasar a segunda vuelta con un candidato de izquierda.

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