Caso Andrea Vidal: la clonación de una placa y dos sospechosos marcan nueva línea de investigación

Un trámite administrativo aparentemente rutinario abrió una nueva línea en la investigación por el asesinato de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal. La duplicidad de la placa de un vehículo el mismo que, según la Fiscalía, la siguió antes de ser asesinada, ha permitido a los detectives acercarse a dos rostros que hoy son clave en el caso.

La reconstrucción parte de la declaración de Santiago More Ríos, un testigo que durante varias horas respondió ante la División de Homicidios de la Dirincri. Su testimonio condujo a los investigadores hasta dos ciudadanos venezolanos que lo habrían contactado para realizar trámites administrativos vinculados al vehículo bajo sospecha.

LA PISTA QUE ABRIÓ UNA NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Durante meses, las pesquisas se centraron en los sicarios, el recorrido del vehículo y la ejecución del crimen. Sin embargo, un documento fiscal obtenido por Punto Final revela una nueva hipótesis: la existencia de un operador logístico que habría coordinado el seguimiento de Andrea Vidal por encargo del autor intelectual.

“El que encargó el homicidio no hizo la logística. Este es el intermediario que contrató al de la moto, contrató los carros y diseñó la mecánica criminal”, explicó el criminólogo Miguel Pérez Arroyo.

Según la declaración de More, todo se remonta a febrero de 2024, cuando trabajaba como taxista y realizaba trámites en Registros Públicos de Piura. Allí conoció a dos ciudadanos venezolanos que le pidieron gestionar documentos a nombre de una empresa, ya que ellos no podían hacerlo directamente.

LA DUPLICIDAD DE LA PLACA Y LOS NOMBRES EN DUDA

El trámite clave fue la duplicidad de la placa del vehículo que meses después sería vinculado al crimen. Este procedimiento, realizado en la Cámara de Comercio de Piura, permitió identificar a los presuntos intermediarios: José Molina Guerrero y Clever Quinteros.

Sin embargo, al contrastar la identidad de Molina Guerrero con los registros migratorios, los investigadores detectaron inconsistencias. Las características físicas no coincidían con la descripción proporcionada por el testigo, lo que abrió la posibilidad de identidades falsas.

Para avanzar, los peritos de Criminalística elaboraron dos identikits basados en el relato de More. Estos retratos robot describen a dos hombres de entre 28 y 30 años, de contextura media y rasgos trigueños, que habrían participado en las coordinaciones del trámite.

LOS ROSTROS QUE BUSCA LA DIRINCRI

Los identikits, obtenidos por Punto Final, son ahora comparados con bases de datos de Migraciones. No obstante, la tarea enfrenta una dificultad: muchos ciudadanos extranjeros ingresaron al país de forma irregular y no figuran en registros oficiales.

“El avance también se ha dado por otras líneas. Tenemos versiones importantes de personas vinculadas a quienes conducían el vehículo”, señaló el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

Las investigaciones apuntan a una red que no solo ejecutaba robos de vehículos, sino que también los “mimetizaba” mediante la obtención de placas para ser utilizados en operaciones criminales.

En este escenario, los detectives también mantienen en la mira a Rodrigo Falcón, pareja de Andrea Vidal, quien viajó a Colombia poco después de rendir su declaración, antes de que se conociera el seguimiento al taxi en el que se desplazó la víctima.

El caso continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan identificar al responsable de la logística del crimen. Mientras tanto, el rompecabezas sigue incompleto, pero cada nueva evidencia acerca a los investigadores a determinar quiénes participaron en la operación y quién ordenó el asesinato de Andrea Vidal.

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