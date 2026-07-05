Essalud: investigan compra de S/ 1,800 millones en medio de crisis por falta de medicamentos esenciales

Mientras cientos de pacientes con cáncer recorrían hospitales y farmacias en busca de medicamentos que Essalud no podía entregarles, en la sede central de la institución se impulsaba un decreto de urgencia para adquirir insumos por cerca de S/1.800 millones. Sin embargo, el proceso terminó frustrándose y con ello también se perdió la oportunidad de comprar los medicamentos que sí eran urgentes.

¿QUÉ PASÓ CON LOS MEDICAMENTOS?

Punto Final accedió a documentos internos que revelan que Essalud había identificado el desabastecimiento de 10 medicamentos oncológicos críticos, cuya adquisición requería una inversión de S/6,5 millones. Entre ellos figuraban fármacos esenciales para el tratamiento del cáncer, como carboplatino, paclitaxel, metotrexato e ifosfamida.

No obstante, en lugar de solicitar recursos únicamente para esos medicamentos, el proyecto de decreto de urgencia terminó incluyendo 340 productos con stock bajo y otros 409 que aún contaban con abastecimiento para más de dos meses y que podían adquirirse mediante los procesos regulares de compra.

De esta manera, el pedido pasó de S/6,5 millones a casi S/1.800 millones. El cuestionado mecanismo buscaba realizar adquisiciones mediante un decreto de urgencia, una modalidad excepcional que permite compras más rápidas cuando existe un desabastecimiento crítico.

PACIENTES SE QUEDAN SIN MEDICINAS Y SIN TRATAMIENTOS

La caída del proceso tuvo consecuencias directas para los pacientes.

Jimena Gonzales, de 28 años, paciente oncológica del Hospital Almenara, denunció que tuvo que comprar por su cuenta varias ampollas de ifosfamida para poder continuar con su quimioterapia. Casos similares se repiten en los hospitales Sabogal y Rebagliati, donde pacientes y familiares aseguran que medicamentos como metotrexato, mercaptopurina, carboplatino, octreotide acetato y otros permanecen desabastecidos desde hace varios meses.

La organización Esperantra también alertó sobre la falta de tratamientos para distintos tipos de cáncer y advirtió que muchos de estos medicamentos no son de alto costo, sino que el problema radica en que las compras no se realizaron oportunamente.

EL DECRETO DE URGENCIA NUNCA SE CONCRETÓ

El proyecto de decreto llegó a la Gerencia General de Essalud el 28 de mayo. El entonces gerente general, Mariano Cuentas, se negó a firmarlo y fue removido ese mismo día. Su reemplazo sí suscribió el documento.

Dos días después, la Fiscalía allanó la sede central de Essalud en el marco de las investigaciones sobre el proceso. Posteriormente renunciaron el entonces presidente ejecutivo, Luis Rosales, y Aurelio Orellana, señalado como uno de los impulsores de la iniciativa.

Según informó Essalud, los funcionarios involucrados ya no forman parte de la institución y la actual gestión viene colaborando con la Fiscalía y ha dispuesto una auditoría externa.

LA COMPRA BAJO LA LUPA DE LA FISCALÍA

La Fiscalía investiga durante un plazo inicial de ocho meses el presunto delito contra la administración pública por este proceso de contratación, mientras cientos de pacientes continúan reclamando el abastecimiento de medicamentos indispensables para sus tratamientos.

La investigación revela que, al frustrarse el decreto de urgencia, Essalud no solo dejó de concretar la compra millonaria proyectada, sino que tampoco adquirió los S/6,5 millones en medicamentos oncológicos que habían sido identificados como prioritarios, prolongando el desabastecimiento en distintos hospitales del país.

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