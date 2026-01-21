Caso Chifagate: Zhihuan Yang niega que coordinó reuniones con José Jerí

Durante la interpelación al presidente José Jerí durante la sesión extraordinaria que la Comisión de Fiscalización, el empresario chino Zhihua Yang, quien se reunió con el mandatario en un chifa del distrito limeño de San Luis, emitió una carta donde niega que coordinó dicha concentración.

“Las imágenes que han sido difundidas han sido propaladas sin mi autorización y conocimiento. Al respecto, aclaró que en ningún momento he coordinado reunión alguna con el señor presidente ni en mi restaurante, ni en mi Market”, declara Zhiua Yang en su carta. Recalca que no ha propuesto o tratado temas comerciales con Jerí y que tampoco realizó actos ilícitos.

Además, Zhihuan afirma que su personal de seguridad actuó “al margen de la ley” al grabar sus acercamientos con José Jerí y proporcionarlos a terceras personas. “Hechos que advierto han generado está sensación de inestabilidad en el país”, señala.

Nota en desarrollo…