Caso Punto Final: abogado denuncia que Fiscalía cambió rumbo de la investigación

En una entrevista para el programa Buenas nuevas, malas nuevas, el abogado Roberto Pereira dio detalles sobre el proceso legal que enfrenta el equipo periodístico de Punto Final, tras la denuncia presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Pereira explicó que la denuncia por presunto “marcaje” o “reclaje” fue archivada por el Ministerio Público debido a la falta de pruebas. Según el propio denunciante, solo recibió dos llamadas que ya había borrado, por lo que no existía evidencia que vincule al programa con algún delito de extorsión.

“Es una disposición fiscal bastante sui géneris. Aunque se archiva la imputación por marcaje o reclaje, la Fiscalía, de oficio, dice que como se vio en un video una toma de calle, eso podría configurar acoso. Y lo deriva a una Fiscalía de Familia en La Molina, cuando en realidad se trata de un trabajo periodístico sobre un funcionario público en un lugar público”, cuestionó Pereira.

El abogado sostuvo que esta actuación no solo es irregular, sino que representa un peligro para la libertad de prensa. “Esto es un acto de amedrentamiento a la prensa. Ya hay pronunciamientos de tribunales sobre el uso perverso de estos mecanismos para provocar autocensura”, advirtió.

Finalmente, recordó que la labor de los periodistas implica registrar y documentar hechos de interés público, especialmente cuando involucran a funcionarios, por lo que la derivación del caso a una Fiscalía de Protección a la Familia carece de sustento legal.

