Citan al ministro de Defensa al Congreso para detallar acciones tras incidentes en Chinería

El congresista Edward Málaga presentó una moción de orden del día para que el ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo, y el canciller, Elmer Schialer, acudan al Pleno del Congreso. La solicitud busca que ambas autoridades informen sobre las acciones adoptadas por el Ejecutivo frente a recientes acontecimientos en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

La iniciativa se sustenta en hechos ocurridos en la isla Chinería. Entre ellos, un sobrevuelo no autorizado de una aeronave militar colombiana sobre territorio peruano y, recientemente, el izamiento de la bandera de dicho país. Ambos incidentes han sido considerados provocaciones y han incrementado las tensiones en la zona.

¿QUÉ DICE LA MOCIÓN?

Según la moción, la presencia de un buque cañonero y lanchas militares colombianas en las inmediaciones de Santa Rosa fue una respuesta inmediata a la nota de protesta enviada por la Cancillería peruana. A esto se suma que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha emitido declaraciones cuestionando la soberanía peruana sobre la isla, basándose en una interpretación controvertida del Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

En el documento, Málaga advierte que la combinación de acciones militares no coordinadas, actos simbólicos y retórica política desde el Gobierno colombiano genera un riesgo creciente de fricciones diplomáticas. Por ello, considera imprescindible que el Parlamento conozca, de manera detallada, las medidas implementadas para resguardar la integridad territorial y prevenir escaladas innecesarias.

La moción también solicita que se expongan las gestiones diplomáticas realizadas, la activación de mecanismos bilaterales como la Comisión Mixta Permanente de Inspección de Frontera y las coordinaciones con Brasil para garantizar la seguridad en la triple frontera. Asimismo, se pide información sobre el despliegue de unidades militares y la implementación de protocolos para operaciones aéreas y fluviales.

Finalmente, se establece que, si durante la presentación de los ministros se aborda información clasificada o sensible para la seguridad nacional, la sesión deberá pasar a carácter reservado. En tal caso, solo se publicará el acuerdo final del Pleno, resguardando así la confidencialidad de los detalles estratégicos tratados.