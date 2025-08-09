Reniec asegura la identificación de la población en isla Santa Rosa de Loreto

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) está atendiendo la demanda de documentos de identidad de los ciudadanos peruanos del distrito fronterizo de Santa Rosa, en la región Loreto, donde viven más de 3 mil personas. En lo que va del año, la entidad ha realizado más de 300 trámites de DNI, incluyendo renovaciones, cambios de documento amarillo a DNI de adulto, duplicados, rectificaciones de domicilio y entregas.

CAMPAÑAS Y PUNTO DE ATENCIÓN PERMANENTE

Las atenciones se llevaron a cabo mediante cuatro campañas organizadas por la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) del Reniec: dos a través de un punto de atención temporal habilitado por la municipalidad distrital y otras dos a bordo de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Yaraví.

Además, desde el 7 de julio pasado se concretó la instalación de un punto de atención permanente en el local municipal del distrito, a cargo de la Oficina Regional Iquitos del Reniec. Este servicio también beneficia a las comunidades aledañas y busca garantizar el acceso a la documentación en zonas alejadas.

“De esta forma, el Reniec acerca sus servicios a los ciudadanos que más lo necesitan por vivir en zona de fronteras. Además, nos permitirá ir cerrando la brecha de identificación en el país”, destacó la jefa de la institución, Carmen Velarde Koechlin.

