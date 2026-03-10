Clases virtuales fueron una “respuesta a la crisis energética”, afirma ministro de Educación ante el Congreso

El ministro de Educación, Erfurt Castillo, defendió la decisión del Ejecutivo de implementar clases virtuales en colegios como una medida temporal frente a la crisis por desabastecimiento de GNV y el incremento en los precios de los combustibles.

Durante su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso, el titular del Ministerio de Educación del Perú sostuvo que la modalidad virtual no reemplaza a la educación presencial, sino que fue aplicada únicamente como una respuesta ante la emergencia energética que atraviesa el país.

TITULAR DEL MINEDU ASEGURA QUE LAS CLASES PRESENCIALES “SON IRREMPLAZABLES”

Castillo enfatizó que la enseñanza presencial continúa siendo la base del proceso educativo y que la virtualidad solo debe utilizarse como una herramienta de apoyo en situaciones extraordinarias. “De ninguna manera yo diría que las clases virtuales son la mejor vía para el proceso educativo. La única forma de hacer un verdadero proceso educativo es a través de las clases presenciales”, afirmó durante la sesión.

En ese sentido, el ministro remarcó que la presencialidad es especialmente necesaria en las etapas formativas iniciales, donde la interacción directa entre docentes y estudiantes resulta clave. Por ello, reiteró que la educación presencial es “fundamental e irremplazable”, mientras que la modalidad virtual se emplea únicamente como un soporte frente a la actual crisis energética.

