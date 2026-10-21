Comisión de Justicia de Diputados aprueba derogar las leyes sobre investigación policial y fuero militar

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó, el martes 20 de octubre, los dictámenes que proponen derogar las leyes 32130 y 32735, normas promovidas por el anterior Congreso que organizaciones de derechos humanos y bancadas de oposición califican como “procrimen”. La derogación de la Ley 32735 sería parcial.

La Ley 32130 quitó al Ministerio Público la conducción de la investigación preliminar del delito para otorgársela a la Policía Nacional del Perú (PNP).

La presidenta de la comisión, Catherin Palomino, sometió a votación el dictamen sobre la Ley 32130, que obtuvo 12 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención. El dictamen sobre la Ley 32735 obtuvo el mismo resultado de 12 a 7.

La Ley 32735, promulgada el 20 de junio de 2026, modificó el Código Penal Militar Policial (Decreto Legislativo 1094) y el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957). Cambió el concepto de delito de función para que policías y militares solo puedan ser juzgados en el Fuero Militar Policial.

Respecto de esta norma, el texto aprobado mantiene las disposiciones que fijan penas más severas para los efectivos que participen o colaboren con bandas u organizaciones criminales. Tras su aprobación en la comisión, ambos dictámenes pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados y, de ser aprobados, se remitirán al Senado para su revisión.

SE POSTERGA EL DEBATE DE LA LEY SOTO

En la misma sesión, la comisión tenía programado el debate y la votación del dictamen que busca dejar sin efecto la Ley 31751, conocida como “Ley Soto”, y su norma ratificatoria. La propuesta plantea fijar el plazo de suspensión de la prescripción en el mismo estándar que la Corte Suprema estableció mediante acuerdo plenario antes de la aprobación de esa norma, lo que en la práctica equivale a derogarla.

La bancada de Fuerza Popular promovió una cuestión previa para postergar la discusión y votación. Cuestionó que se proponga un único plazo de suspensión de la prescripción para todos los delitos, sin analizar la intensidad particular de cada tipo penal del Código Penal. La comisión aprobó una cuestión previa para conformar una mesa técnica que continúe el análisis.

La agenda también incluía el debate y la votación del dictamen del proyecto que modifica el Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, con el fin de restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías. Este punto no llegó a ser abordado.

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