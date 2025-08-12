Comisión de Relaciones Exteriores cita al canciller Schialer por caso Colombia

Lo último. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Heidy Juárez, informó que el canciller Elmer Schialer ha sido citado al Parlamento este lunes 18 de agosto para que de detalles de toda la controversia que viene ocurriendo con Colombia.

“Este lunes está invitado el Canciller, vamos a tomar las precauciones para ver si es presencial o semipresencial”, informó la Juárez. Asimismo, la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aclaró que Perú no tiene ningún problema limítrofe con Colombia y por ello “tenemos que limar ese impase”.

“Hay que mantener la diplomacia hay que ver que esto es generado por personas que no quieren que el diálogo se implante hay que actuar con cautela e inteligencia y darle tranquilidad. No hay que generar caos o controversia o alarma”, agregó.

