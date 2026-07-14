Comisión Permanente del Congreso archiva denuncias contra Pedro Castillo y otros altos funcionarios

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el archivamiento de diversas denuncias constitucionales presentadas contra congresistas, exautoridades del Ejecutivo y otros altos funcionarios del Estado. La decisión se adoptó tras votar los informes finales elaborados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que concluyeron que no se acreditaron los presupuestos legales necesarios para sustentar responsabilidades penales o infracciones constitucionales.

Entre los casos archivados figuran denuncias contra las congresistas Magaly Ruiz y Lucinda Vásquez, el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, el parlamentario Jorge Flores Ancachi y el expresidente Pedro Castillo, junto a exintegrantes de su gabinete. La medida resulta relevante porque pone fin a procedimientos parlamentarios vinculados a presuntos delitos e infracciones constitucionales.

En primer término, la Comisión Permanente aprobó el informe final correspondiente a las Denuncias Constitucionales 482 y 506, acumuladas y presentadas por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena contra la congresista Magaly Ruiz.

El informe concluyó que no se acreditó responsabilidad respecto de los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por lo que recomendó su archivamiento.

Asimismo, fue aprobado el informe final de la Denuncia Constitucional 520, también presentada por Villena Campana contra Alberto Otárola por hechos relacionados con su desempeño como presidente del Consejo de Ministros. El documento determinó que no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal respecto de los presuntos delitos de colusión simple y agravada.

La Comisión Permanente también respaldó el archivamiento de las Denuncias Constitucionales 393, 394, 408 y 489, acumuladas contra el congresista Jorge Flores Ancachi. Según el informe, no se encontraron pruebas materiales que demostraran la comisión de los presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo propio e impropio, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

ARCHIVAN ACUSACIÓN CONTRA CASTILLO

Otro de los casos evaluados fue la Denuncia Constitucional 206, presentada contra el expresidente Pedro Castillo, los exjefes del Gabinete Guido Bellido y Mirtha Vásquez, así como el exministro de Economía Pedro Francke. El informe señaló que los decretos de urgencia cuestionados fueron emitidos dentro de las facultades constitucionales excepcionales otorgadas al Ejecutivo durante la emergencia sanitaria, sin evidenciar vulneraciones a la Constitución.

Con estas decisiones, la Comisión Permanente cerró una serie de procedimientos impulsados por denuncias constitucionales que habían sido presentadas en distintos periodos y por diversos actores políticos e institucionales. El archivamiento se sustentó en la ausencia de elementos suficientes para acreditar responsabilidad o, en un caso, en la imposibilidad legal de continuar con la investigación.

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