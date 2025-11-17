CONFIEP pide al Congreso no ampliar REINFO: “Representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal”

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), junto a 55 gremios empresariales, ha emitido un contundente comunicado exigiendo al Congreso de la República no aprobar la propuesta de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

En el mensaje, difundido en redes sociales, dejan su postura clara: esta prórroga solo fomenta la ilegalidad, vulnera compromisos internacionales y pone en riesgo la estabilidad de la industria y las exportaciones peruanas.

“La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República vienen debatiendo un dictamen que ampliaría por dos años de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) … Esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del pais”, se lee en al inicio de su mensaje.



Según el comunicado, esta acción no solo contraviene los compromisos asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal (promovida por la Comunidad Andina – CAN), sino que históricamente ha servido para favorecer la expansión de la actividad ilegal bajo el amparo de sucesivas prórrogas del REINFO.

Como se recuerda, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República debatirá el martes 18 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, un nuevo predictamen que tiene por objetivo ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2027.