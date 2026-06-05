Congresista Vivian Olivos renuncia al partido Fuerza Popular

A través de sus cuentas oficiales, la congresista de la República, Leslie Vivian Olivos, anunció su renuncia irrevocable al partido Fuerza Popular a solo dos días de la segunda vuelta electoral.

Según expresó la parlamentaria, la razón de su retiro de la organización fujimorista se debe a “motivos de conciencia y compromiso” y que fue tomada luego de una reflexión personal. “En tal sentido, solicito que se tome conocimiento de la presente y se realicen las acciones”, señala Olivos.

No es la primera vez que la parlamentaria Olivos renuncia a Fuerza Popular. El 27 de octubre de 2025, presentó su primera carta de renuncia al partido liderado por Keiko Fujimori luego de militar más de 15 años.

En la misiva, indicó que sus razones se deben a “motivos estrictamente personales y de conciencia”, similar redacción a su segunda salida del partido fujimorista.

“Agradezco el espacio de participación que tuve dentro de dicha organización política; sin embargo, considero oportuno dar por concluido mi vínculo partidario, por motivos de conciencia y manteniendo siempre mi compromiso con los valores democráticos y el servicio al país”, se lee en la carta de Olivos.

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