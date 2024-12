Congresistas reúnen firmas para que la detención preliminar en caso de no flagrancia sea restituida

Congresistas de diversas bancadas reunieron las firmas necesarias para que se restituya la detención preliminar en caso de no flagrancia que había sido derogada dentro de la norma que garantiza la presunción de inocencia y le da mayor protección a los efectivos de la Policía Nacional del Perú ante eventuales pedidos de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

Según el documento, los voceros de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular firmaron el documento para que se exonere del trámite correspondiente la iniciativa para restablecer la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Perú Libre también se unió a la propuesta, pero luego se retiraron. Avanza País se adhirió en las últimas horas. Las agrupaciones de Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Honor y Democracia fueron los únicos que no pusieron sus rúbricas.

Acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso.

CUESTIONADA NORMA

Esta ley modifica diversos artículos del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal para que fiscales y jueces estén prohibidos de solicitar y dictar detención preliminar y prisión preventiva contra policías en caso de herir o dar muerte a un delincuente en operativos o acciones contra el crimen. De no proceder así, serán sancionados.

Sin embargo, lo llamativo es que al final de la norma se incluye una disposición que deroga un inciso del artículo 261 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Actualmente, un juez puede dictar detención preliminar, a solicitud de la Fiscalía, contra una persona que es investigada por presuntamente cometer un delito mayor a los 4 años, porque existe el riesgo de que fugue, obstruyendo así a la justicia.

Según el abogado penalista James Rodríguez, la norma podría ser usada por miembros de organizaciones criminales para evadir a la justicia. «Se deja sin efecto un artículo importante que da una puerta abierta para que organizaciones criminales y bandas delincuenciales puedan hacer uso de esta ley«, advirtió.

Agregó que la norma tendría un impacto negativo en la labor de los jueces. «En casos emblemáticos, como ‘Los Waykis en la Sombra’ o ‘Los Galácticos’, ahora los jueces, con esta nueva disposición, estarán con los brazos cruzados y no podrán aplicar la ley con toda rigurosidad. Y se le quita facultades para pedir prisión preliminar, porque esta norma protege a las organizaciones criminales«, remarcó.

FISCALÍA RESPONDE

La reciente petición del vocero de Ministerio Público, Víctor Cubas, de suspender los efectos de la ley que elimina la detención preliminar ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político. Esta medida podría favorecer la impunidad contra la delincuencia.

“Hago un llamado no para que se derogue la ley de inmediato, sino para que se declare un periodo de vacatio legis; que la ley siga promulgada, pero que no surja efecto mientras no se examine, eso es duro golpe en la lucha contra la seguridad ciudadana”, manifestó.

Al promulgarse la ley, los fiscales no podrán solicitar prisión preventiva, medida cautelar que busca evitar la fuga de involucrados en una investigación y o la continuación de la actividad delictiva. Del mismo modo, a policías que ocasionen una muerte al usar legalmente armas.

«Según el artículo 261, el juez puede disponer la detención preliminar hasta por 7 días, fuera de los casos de flagrancia, pero a condición de que sea delito sancionado con pena preventiva mayor de 4 años”, precisó.