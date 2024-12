Dina Boluarte: «Nunca fui a Mikonos y no oculto a delincuentes»

La presidenta de la República Dina Boluarte brindó un mensaje a la Nación este jueves 12 para esclarecer su supuesta participación en el caso ‘El Cofre’. En ese sentido, la mandataria señaló que no asistió al condominio de Mikonos, tal como ha venido circulando, y descartó que Kelly Jaramillo haya sido su acompañante.

«Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio. Fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice, de modo irresponsable, en los medios de comunicación», expresó.

De acuerdo con Boluarte Zegarra, su visita cerca al cuestionado condominio se dio en el marco de una celebración familiar, por lo que no habría infringido ninguna norma ni habría actuado contra la ley.

«Fui a una reunión familiar. Pernocté en la casa de esa familia. Al día siguiente regresé. No hay nada irregular, antiético o ilegal en mi actuación», manifestó.

La presidenta expresó, además, que solo revelará la identidad de su acompañante al encuentro familiar recientemente mencionado cuando sea llamada a declarar por el Ministerio Público sobre el caso en cuestión.

Asimismo, la jefa de Estado se refirió al supuesto encubrimiento al prófugo ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y señaló tajantemente que su pronunciamiento tardío se debería a la necesidad de mantener su vida privada fuera del radar público.

«Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia. Si me he mantenido en silencio ha sido para cautelar mi privacidad», enfatizó.