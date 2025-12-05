Congreso aprobó ampliación del Reinfo: los detalles de la prórroga hasta diciembre de 2026

El Congreso de la República aprobó este jueves la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, dejando de lado la propuesta inicial de extender el plazo hasta 2027, como había sugerido la Comisión de Energía y Minas. La decisión se tomó luego de que el Ejecutivo expresara su desacuerdo con una prórroga más extensa y solicitara ajustes al dictamen.

A través de un oficio enviado al Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que una ampliación de dos años resultaría “excesiva” y podría desvirtuar los objetivos del Reinfo, creado para encaminar hacia la formalización a pequeños productores y mineros artesanales. En su lugar, el Ejecutivo propuso una prórroga “prudente” de un solo año, considerando que ese plazo sería suficiente para continuar con el proceso sin generar incentivos para la expansión de actividades ilegales.

MODIFICACIONES AL DICTAMEN

Además de acortar el plazo, el Gobierno solicitó retirar la disposición que suspendía los procedimientos de exclusión del Reinfo. Argumentó que mantener dicha suspensión limitaba la capacidad del Estado para frenar operaciones en zonas prohibidas y facilitaba el uso indebido del registro por parte de mineros sin avances reales en su proceso de formalización.

También pidió eliminar dos disposiciones adicionales que habilitaban la reincorporación de mineros previamente excluidos durante la gestión anterior. Según el informe del Ejecutivo, estos registrantes no cumplían con requisitos mínimos, como contar con un RUC vigente o acreditar avances técnicos en su ruta hacia la formalización.

POSTURA FIRME DEL EJECUTIVO

“El Ejecutivo ha planteado dos puntos no negociables: postergar solo por un año la vigencia del Reinfo para evitar que se convierta en un pretexto de cobertura para la minería ilegal, y evitar el retorno de los más de 50 mil mineros ya excluidos del proceso”, sostuvo el premier Álvarez, advirtiendo que, de no atenderse estas observaciones, el dictamen sería observado.

Finalmente, el Congreso incorporó los principales ajustes solicitados por el Ejecutivo y aprobó la ampliación hasta fines de 2026, manteniendo activos los mecanismos de control y exclusión. La nueva prórroga deberá implementarse junto a acciones de supervisión y asistencia técnica, orientadas a impulsar avances concretos en el proceso de formalización minera.

