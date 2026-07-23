Congreso aprueba compensación para policías y militares que custodian el Parlamento

La Mesa Directiva del Congreso aprobó otorgar una compensación extraordinaria al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edecanes y Escolta que brinda servicios de seguridad en el Parlamento. La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo 193-2025-2026/MESA-CR, adoptado durante la 47.ª sesión de la Mesa Directiva realizada el 9 de julio.

La sesión fue encabezada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y contó con la participación del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, y el tercer vicepresidente, Illich López. La decisión autoriza el pago de un beneficio económico para el personal encargado de la seguridad de las instalaciones y autoridades del Poder Legislativo.

La aprobación se sustentó en diversos documentos técnicos y administrativos presentados ante la Mesa Directiva. Entre ellos figuran un oficio de la División de Seguridad del Congreso (DIVSECON), informes del Departamento de Recursos Humanos y de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, así como un oficio de la Dirección General de Administración.

Según el acta de la sesión, el jefe de la División de Seguridad respaldó la solicitud destacando el desempeño del personal policial asignado al Parlamento. En el documento se señala que dichos efectivos cumplen sus funciones “con eficiencia y eficacia”, brindando seguridad a las instalaciones del Congreso, a los congresistas, parlamentarios andinos y a los integrantes de la Mesa Directiva.

Asimismo, la Mesa Directiva consideró antecedentes de decisiones similares para sustentar la aprobación del beneficio. Como parte del acuerdo, se autorizó a la Dirección General de Administración a ejecutar los procedimientos necesarios para concretar el pago correspondiente al mes de julio de 2026.

El acuerdo también establece que el monto de la compensación será el mismo previsto en acuerdos anteriores. Además, precisa que el beneficio alcanzará únicamente al personal que haya prestado servicios de manera continua e ininterrumpida durante al menos dos meses al 15 de julio.

LEY SOBRE JUSTICIA MILITAR

Días antes, Fernando Rospigliosi promulgó una ley relacionada con el procesamiento de policías y militares en el ejercicio de sus funciones. La norma fue aprobada pese a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.

La promulgación se produjo después de que el presidente interino, José Balcázar, no formulara observaciones a la autógrafa aprobada por el Congreso en una segunda votación realizada en junio.

El dictamen modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. Entre sus disposiciones, establece que los efectivos militares y policiales no podrán ser procesados simultáneamente por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la justicia militar-policial.

Además, la ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven investigaciones o procesos cuando verifiquen que los mismos hechos ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.

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