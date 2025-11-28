Congreso aprueba dictamen de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026
Este viernes, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, una propuesta que asciende a más de S/ 257, 561 millones y que orienta sus recursos hacia los sectores de educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana.
Con 100 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, se aprobó dicho dictamen. Asimismo, no se necesitó de una segunda votación. El presupuesto comprende los recursos correspondientes al gobierno central y a las instancias descentralizadas, en concordancia con la Constitución Política del Perú.
¡Luz verde al Presupuesto 2026!
Con el #Presupuesto2026 aprobado, el país avanza con más servicios, más inversión y más oportunidades para los peruanos.#DelimpuestoALaObra pic.twitter.com/GQ8eR0PjGp
— Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) November 29, 2025
El dictamen también autoriza el nombramiento del 100 % del personal asistencial contratado bajo CAS en el Minsa, sus organismos públicos y unidades ejecutoras regionales registrado al 31 de julio de 2022, continuando el proceso ya iniciado en años anteriores. Este cambio apunta a la estabilidad laboral en hospitales y centros de salud.
El presupuesto también incorpora una agenda de fortalecimiento para ciencia, tecnología e innovación. Para ello, autoriza recursos destinados a entidades como CONCYTEC, PROCiencia, INGEMMET y PROInnóvate, con el propósito de apoyar la implementación de políticas nacionales, promover actividades científicas y consolidar capacidades técnicas en el aparato estatal.
Respecto al sector Educación, la ley habilita al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias por hasta S/ 100,7 millones, a favor de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.