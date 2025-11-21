Congreso aprueba dictamen que permite descanso sabatino para trabajadores por religión

El Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que permitiría a los trabajadores cuyo día de culto religioso coincida con el sábado considerarlo como no laborable, siempre que sea compensado posteriormente. La medida obtuvo 68 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones. Según el artículo 78 del Reglamento del Parlamento, aún se requiere una segunda votación para su aprobación definitiva.

La propuesta figura en el Proyecto de Ley 4610/2022-CR, impulsado por el congresista Juan Burgos, de la bancada Podemos Perú. El dictamen establece que podrán acogerse a este beneficio los trabajadores del sector público y privado que acrediten, mediante una constancia oficial de su comunidad religiosa, que el sábado es su día de descanso espiritual.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes, argumentó que el objetivo es garantizar el derecho a la libertad religiosa en el entorno laboral y evitar conflictos entre las prácticas religiosas y los horarios establecidos por los empleadores.

Según el proyecto, al inicio de la relación laboral, el trabajador deberá informar si observa el sábado como día de descanso religioso y presentar la documentación correspondiente. Este paso será imprescindible para acceder al beneficio.

El dictamen también señala que las horas no trabajadas deberán ser compensadas en un plazo máximo de diez días naturales o conforme a lo que establezca el empleador, a fin de no afectar la jornada laboral ni la productividad.

Finalmente, la norma declara nulas las cláusulas en convenios colectivos, acuerdos individuales o decisiones unilaterales del empleador que impliquen discriminación por motivos religiosos en aspectos como la jornada, la remuneración u otras condiciones laborales.

