Congreso aprueba dictámenes económicos, sociales y culturales en el cierre de legislatura

El Pleno del Congreso de la República aprobó este 11 de junio una serie de dictámenes y acuerdos en la recta final de la última legislatura del Parlamento unicameral. Entre las medidas destacan la creación del Día Nacional de la Cumbia Peruana, la declaración de junio como mes de la vida y la familia, el impulso a la candidatura del Inti Raymi ante la Unesco y la incorporación de nuevas especialidades profesionales al marco legal de las carreras de salud.

La representación nacional aprobó el dictamen que establece el 14 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Cumbia Peruana. La propuesta quedó exonerada de segunda votación, por lo que continuará su trámite para su eventual promulgación.

Durante la misma sesión, el Congreso dio luz verde al Proyecto de Ley 13156, que propone declarar junio como el mes de la vida y la familia. La iniciativa también fue exonerada de segunda votación.

Asimismo, el Pleno aprobó el dictamen que declara de interés nacional el impulso de la inscripción de la candidatura del Inti Raymi en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La medida busca respaldar las gestiones orientadas al reconocimiento internacional de esta festividad tradicional andina.

Otro de los acuerdos adoptados fue la aprobación, por insistencia, del dictamen que establece normas generales para regular el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. La propuesta reúne los proyectos de ley 2156 y 5358.

La norma incorpora como profesionales de la salud a los especialistas en ingeniería alimentaria, ingeniería de alimentos, industrias alimentarias y agroindustria, ampliando así el alcance de la legislación vigente para este sector.

Comisión Permanente continuará funciones hasta el 15 de julio

En la misma jornada, el Pleno otorgó facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta el 15 de julio, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Perú. Con esta decisión, dicho órgano podrá continuar ejerciendo determinadas funciones parlamentarias durante el periodo de transición entre legislaturas.

La sesión marca además el cierre de la última legislatura del actual Congreso unicameral. A partir de julio de este año comenzará la implementación del sistema bicameral aprobado previamente, por lo que el Parlamento peruano pasará a estar conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.

Los acuerdos aprobados este miércoles forman parte de las últimas decisiones adoptadas por el Pleno antes del inicio de esta nueva etapa en la organización del Poder Legislativo peruano.

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