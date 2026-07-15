Junta Preparatoria del Congreso Bicameral inicia HOY sus funciones: ¿quiénes la integran?

Este miércoles 15 de julio inicia funciones la Junta Preparatoria del Parlamento para el periodo 2026-2031, un paso previo a la llegada de los 130 diputados y 60 senadores que ocuparán sus curules en el Hemiciclo.

La Junta Preparatoria es el órgano encargado de garantizar una transición ordenada entre el Congreso saliente y el entrante, evitando así un vacío de poder. Su función principal es asegurar la continuidad institucional mediante la organización de la elección de los presidentes y de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, además de conducir los actos previos a la instalación del nuevo Parlamento.

INTEGRANTES DE LA JUNTA PREPARATORIA

El órgano está conformado por seis integrantes:

Miguel Ángel Torres — presidente

Cecilia Isabel Chacón — vicepresidenta

Fernando Rospigliosi — primer secretario

Luis Quispe Candia — segundo secretario

Alejandro Muñante — tercer secretario

Romina Uribe Sáenz — cuarta secretaria

¿CÓMO INTERVIENE EN LA ELECCIÓN DE LOS PRESIDENTES DEL CONGRESO?

De acuerdo con los plazos establecidos en los reglamentos del Congreso bicameral, las bancadas deberán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, un día antes de la votación. La elección de los presidentes de ambas cámaras se realizará, como plazo máximo, el 26 de julio, mediante votación física en la que cada parlamentario deposita su voto en una urna.

Tras conocerse los resultados oficiales, los presidentes electos asumirán oficialmente sus funciones durante la instalación del nuevo Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio.

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