Congreso cita al canciller y al ministro de Defensa por suspensión de compra de aviones F-16

La Comisión de Defensa del Congreso de la República acordó citar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; al canciller Hugo de Zela; y al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, para que expliquen la suspensión de la firma del contrato para la adquisición de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos. La sesión fue programada para el lunes 27 de abril, a las 3:30 p. m., en la sala Miguel Grau, en medio de cuestionamientos de diversos sectores políticos y vinculados a la defensa.

La decisión del grupo parlamentario responde a las críticas generadas tras la cancelación de la firma, prevista inicialmente para el viernes 17 de abril en Palacio de Gobierno. En la ceremonia iban a participar el presidente interino, José María Balcázar; el alto mando militar; y representantes de la empresa estadounidense Lockheed Martin, fabricante de los F-16. La suspensión de esa decisión fue confirmada públicamente por el propio gobierno interino.

El Perú tenía previsto adquirir, en una primera etapa, 12 aeronaves del modelo F-16 Block 70, como parte de un plan más amplio para renovar su flota aérea. El presupuesto total destinado asciende a 3.500 millones de dólares para la compra de 24 unidades. Sin embargo, la paralización del proceso generó preocupación por sus implicancias para la política de defensa y la relación bilateral con Estados Unidos.

TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Uno de los episodios más polémicos tras la suspensión fue el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro. A través de sus redes sociales, el diplomático advirtió sobre posibles consecuencias si el Perú negociaba “de mala fe” con su país, lo que desató críticas por considerarse una intromisión en asuntos internos.

Desde el Ejecutivo, el presidente interino defendió la medida al señalar que, ante la proximidad del cambio de gobierno, corresponde a la próxima administración asumir una decisión de tan alto impacto económico. Esa fue precisamente la justificación expresada por Balcázar al anunciar la postergación.

El proceso de adquisición también contempla otras opciones en evaluación, como el Gripen, de Suecia, y el Rafale, de Francia. No obstante, las gestiones para la compra del F-16 habían cobrado mayor impulso en los últimos meses.

A este contexto se suma el proyecto vinculado al traslado y modernización de la principal base naval del país en el Callao, una operación valorizada en 1.500 millones de dólares y aprobada por Estados Unidos como una posible venta de equipos y servicios a Perú. La comparecencia de los ministros ante el Congreso buscará esclarecer los alcances y consecuencias de estas decisiones.

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