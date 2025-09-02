Congreso cita a ministros del Interior y Justicia para responder por estado de emergencia en Pataz

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, aprobó una serie de citaciones a ministros del actual gabinete de Dina Boluarte con el propósito de profundizar en temas críticos relacionados con la gestión del Estado.

Entre los funcionarios convocados se encuentran el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Ambos deberán presentar un informe detallado sobre las acciones implementadas y los resultados obtenidos durante el prolongado estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

Esta medida fue prorrogada mediante un Decreto Supremo, estableciendo que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en la zona, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú, con el fin de “enfrentar la actividad de grupos hostiles y otras amenazas en la zona”.

La solicitud de citación fue planteada por el congresista Roberto Sánchez, quien, tras una visita de representación a Pataz, alertó que, a pesar del toque de queda y las restricciones vigentes, la población sigue expuesta al peligro, principalmente por explosiones inesperadas en campamentos de minería ilegal.

Sánchez también exigió que los ministros de Interior, Justicia y Defensa brinden explicaciones sobre los costos, resultados y justificación presupuestal de esta medida. Señaló que, aunque Pataz es una zona con alta producción de oro, continúa enfrentando serias deficiencias en infraestructura, salud y educación, mientras que las intervenciones de las fuerzas del orden se realizan sin una adecuada coordinación con la comunidad local.

