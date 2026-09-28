Comisión de Ética verá HOY casos contra diputados de Juntos por El Perú y el Buen Gobierno

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 28 de septiembre, a las 4:00 de la tarde, para atender las denuncias de oficio contra los diputados Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca. Además, el grupo de trabajo revisará el informe de calificación de un expediente contra la diputada Milagros Karina Santana Vera.

En el caso de Pérez Mallqui, representante de Juntos por el Perú, la denuncia por presunta vulneración al Código de Ética Parlamentaria está relacionada con actos de violencia física y psicológica que habría ejercido contra su expareja. El expediente corresponde al N.° 001-2026-2027/CEP-CR.

Hace un mes, la Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que recomendaba dar trámite a esta denuncia. De acuerdo con el expediente, Pérez Mallqui habría agredido a su entonces pareja, hecho por el cual fue intervenido.

El caso también fue derivado a una Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El legislador había señalado previamente que se encuentra a disposición de las diligencias correspondientes.

DENUNCIA CONTRA CATHERIN PALOMINO

La segunda denuncia de oficio corresponde a la diputada Catherin Norma Palomino Casavilca, también integrante de Juntos por el Perú y actual presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El caso se originó a partir de una publicación periodística que atribuyó a integrantes de su despacho la exigencia de aportes económicos a trabajadores para financiar bienes y actividades de la oficina parlamentaria. Entre los gastos mencionados figuran artículos decorativos, tarjetas de presentación, insumos y otros bienes vinculados con actividades oficiales.

Palomino negó responsabilidad y afirmó que se someterá a las investigaciones correspondientes. “Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética”, declaró el pasado 17 de septiembre.

Finalmente, la comisión atenderá el informe de calificación sobre un expediente relacionado con la diputada Milagros Karina Santana Vera, representante del Partido del Buen Gobierno por Lima Provincias.

Santana fue señalada por protagonizar un altercado con una fiscalizadora municipal en Huaral, ocurrido el sábado 5 de septiembre en el Boulevard Solar. El incidente se produjo luego de que la trabajadora registrara con su celular una intervención relacionada con el vehículo particular de la parlamentaria.

Según las imágenes difundidas y los reportes sobre el caso, Santana habría ingresado y estacionado su vehículo en un espacio donde estaba prohibido el tránsito vehicular. La situación se tornó tensa cuando una inspectora comenzó a grabar el operativo y la parlamentaria cuestionó que estuviera registrando lo ocurrido.

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